Delusione Roma dopo la speranza, festa Atalanta. Fiorentina, c'è l'Olympiakos

L’Atalanta vola in finale di Europa League . Dopo il pareggio di 1-1 nella gara di andata in Francia, la formazione di Gasperini è riuscita ad ottenere la qualificazione per la finalissima di Dublino battendo 3-0 il Marsiglia a Bergamo. Lookman sblocca il risultato al 30’ minuto di gioco del primo tempo, poi nella ripresa Ruggeri firma il raddoppio al 52’ e Toure chiude i conti nei minuti di recupero con il definitivo 3-0. Un risultato storico per i bergamaschi, che raggiungono una finale europea per la prima volta nella loro storia.

Roma, che beffa. Bayer in finale

L’Atalanta affronterà in finale il Bayer Leverkusen, che ha eliminato la Roma nell’altra semifinale. La squadra di Xabi Alonso, che aveva vinto 2-0 nel primo round all’Olimpico, ha pareggiato 2-2 nel ritorno in Germania e ha conquistato il pass per la finalissima. Una grande delusione per i giallorossi di De Rossi, che erano riusciti a portarsi in vantaggio di due gol e a pareggiare i conti tra andata e ritorno ma poi sono stati beffati negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. L’ex Juve Paredes prima ha sbloccato su calcio di rigore al 43’ e poi ha raddoppiato al 66’ sempre dal dischetto. All’82’, però, è arrivata la sfortunata autorete di Mancini su azione di corner che ha spento le speranze della Roma e ha consegnato la finale ai tedeschi. Nel recupero, infine, il definitivo 2-2 firmato da Stanisic. Il pareggio finale consente al Bayer di Xabi Alonso di collezionare anche il 49° risultato utile di fila e superare il record del Benfica, che non perse per 48 gare consecutive tra il 1963 e il 1965. La squadra di Leverkusen, inoltre, è ancora in corsa per il Triplete: dopo aver vinto la Bundesliga, è infatti in finale di Europa League e di Coppa di Germania.

Olympiakos in finale di Conference League

Sarà l’Olympiakos, invece, l’avversaria della Fiorentina nella finale di Conference League. I greci hanno eliminato l’Aston Villa di Emery nella seconda semifinale: dopo la vittoria nell’andata in Inghilterra, la squadra di Mendilibar ha trovato il successo per 2-0 nel ritorno in Grecia grazie alla doppietta di El Kaabi.