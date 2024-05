Gasperini, altra botta alla Superlega: “Atalanta esempio di meritocrazia”

La finale di Europa League “sarà un appuntamento fantastico per la storia dell'Atalanta e per una società come la nostra che non ha grandissimi numeri e che si ritrova a giocare una finale del genere dove avremo l'attenzione di tutti. L'esempio dell'Atalanta può dare speranza al calcio, che è bello proprio per la meritocrazia e non per diritti acquisiti geneticamente”. Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il tris all'Olympique Marsiglia che è valso il raggiungimento della finale di Europa League. “E' un buon auspicio per tutte le squadre che non sono di prima fascia, si possono raggiungere traguardi importantissimi senza aver necessariamente dei numeri che oggi sembrano la cosa più importante. Bisogna avere audience, numeri, necessariamente Superleghe... L'esempio dell'Atalanta invece può dare speranze a tante altre squadre, il calcio è bello per la meritocrazia più che per diritti acquisiti geneticamente” ha aggiunto Gasp.