"Gasperini genio": l'elogio di Buffon all'Atalanta che trionfa in Europa

L' Atalanta ha vinto l' Europa League regalando un successo all' Italia nella vecchia Coppa Uefa che mancava dal 1999. L'ultima squadra trionfale nella seconda manifestazione per club più importante del vecchio continente era stata il Parma di Thuram , Cannavaro e di un certo Buffon .

Buffon: "Solo complimenti e ammirazione per l'Atalanta"

L'attuale capodelegazione dell'Italia ha elogiato la Dea per la sua impresa con un post su Instagram: "Assistere alla vittoria di un’italiana in questo modo è un'esperienza entusiasmante, quasi paragonabile alla gioia di vedere trionfare la propria squadra del cuore. Solo complimenti e grande ammirazione per l’Atalanta, non solo come squadra, ma anche come società e città! Un plauso speciale va anche al genio che guida la squadra dalla panchina!".