Europa e Conference League, i sorteggi: le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina

È tornato il calcio europeo e dopo il sorteggio delle partite di Champions League è il momento dell' Europa League . Le italiane che vi prenderanno parte alla competizione, Roma e Lazio , hanno conosciuto i loro avversari nel nuovo avvincente format "a campionato". Ci saranno quattro partite da giocare in casa e altrettante in trasferta. Per i giallorossi Tottenham sfida più difficile, ma da non trascurare le insidie di Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao . I laziali dovranno fare i conti con Porto e Ajax , due compagini di alto livello nei rispettivi campionati nazionali.

Europa League, il sorteggio: le sfidanti della Roma

Le sfidanti della Roma nell'Europa League 2024/2025 sono: Francoforte (in casa), Tottenham (in trasferta), Braga (in casa), Az Alkmaar (in trasferta), Dinamo Kiev (in casa), Royale Union Saint-Gilloise (in trasferta), Athletic Bilbao (in casa), Elfsborg (in trasferta)

Euroa League, le sfidanti della Lazio

Le sfidanti della Lazio nell'Europa League 2024/2025: Porto (in casa), Ajax (in trasferta), Real Sociedad (in casa), Braga (in trasferta), Ludogorets (in casa), Dinamo Kiev (in trasferta), Nizza (in casa), Twente (in trasferta)