Dinamo Kiev-Lazio, Roma-Athletic Bilbao: gli arbitri per le sfide in Europa League

Ufficiali le designazioni arbitrali per le gare di Europa League Dinamo Kiev-Lazio e Roma-Atheltic Bilbao . L’ Uefa ha infatti reso noti i direttori di gara dei due match, validi per la prima giornata del nuovo format di Europa League. I biancocelesti andranno in scena mercoledì 25 settembre alle ore 21 ad Amburgo, mentre i giallorossi scenderanno in campo giovedì 26 settembre alla medesima ora, nella cornice dell'Olimpico.

L'arbitro di Dinamo Kiev-Lazio

Sarà il greco Tasos Sidiropoulos l’arbitro del match tra Dinamo Kiev e Lazio. Il direttore di gara sarà accompagnato dalla propria squadra arbitrale composta dai connazionali Kostaras e Dimitriadis. Quarto uomo Fotias, al Var Evangelou e il belga Van Driessche. Nessun precedente tra i biancocelesti e il fischietto ellenico, che però ha diretto una squadra italiana in dodici occasioni, con lo storico di sette vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. La gara si disputerà ad Amburgo, in campo neutro, vista la difficile situazione politica in atto a Kiev. La squadra di Baroni è pronta all’esordio in trasferta contro la squadra di Shvkovskyi, per ritrovare la fiducia dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato e cominciare bene il percorso europeo.

L'arbitro di Roma-Athletic Bilbao

Per Roma-Athletic Bilbao la designazione ricade sul bulgaro Georgi Kabakov, che dirigerà match d’esordio dei giallorossi contro gli spagnoli. Definita anche la squadra arbitrale, tutta bulgara, eccezion fatta per l’assistente al VAR, il serbo Markovic. Un solo precedente per Kabakov con la Roma, quando diresse i giallorossi all'Olimpico nel febbraio 2020 nella partita di Europa League con il Gent. Precedente che sorride alla Roma, vittoriosa in quell’occasione per 1-0 grazie a un gol di Carles Perez, che valse poi il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Prima volta invece per il fischietto bulgaro alla direzione di un match dell’Athletic Bilbao. Queste dunque le designazioni ufficiali per i match d’esordio delle squadre di Baroni e Juric, entrambi al primo appuntamento europeo della loro carriera da allenatori.