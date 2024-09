Diretta Dinamo Kiev-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AMBURGO (GERMANIA) - Reduce dal ko in rimonta al Franchi contro la Fiorentina (2-1), la Lazio é chiamata a rialzare la testa nel debutto nella nuova Europa League in programma alle ore 21 contro la Dinamo Kiev. A causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la sfida si disputerà sul neutro del Volksparkstadion di Amburgo (Germania). Avvio di stagione altalenante per i biancocelesti di Marco Baroni che fin qui in campionato hanno battuto tra le mura amiche Venezia (3-1 in rimonta) ed Hellas Verona (2-1) pareggiando contro il Milan (2-2), mentre in trasferta hanno incassato le sconfitte, entrambe con il risultato di 2-1, contro Udinese e Fiorentina appunto. Molto bene, invece, gli ucraini di Oleksandr Shovkovsky, imbattuti dopo sei turni, che guidano il proprio campionato a quota 16 con cinque vittorie e un solo pareggio, arrivato proprio nell'ultima uscita contro il Rukh Lviv. I precedenti tra le due formazioni sorridono ai capitolini: doppio successo nel girone di Champions League 1999-00 (2-1 nella prima gara in casa della storia del club nella competiizone e 0-1 in trasferta), pareggio 2-2 all'Olimpico e vittoria in Ucraina (2-0) negli ottavi di finale di Europa League 2017-18.