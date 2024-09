Roma-Athletic, parla Juric: "Dybala? Bisogna stare attenti. Soulé? Lo vedo..."

La Roma è attesa dall'esordio nell' Europa League 2024/2025 contro l' Athletic Bilbao giovedì alle 21:00 . Il tecnico dei giallorossi Ivan Juric non ha fatto in tempo a metabolizzare l'esordio sulla panchina capitolina, tra l'altro con una roboante vittoria per 3-0 contro l'Udinese , che deve prepararsi a una nuova, importante sfida. Nel nuovo format europeo, che ha coinvolto anche il secondo torneo per club, in stile mini-campionato, ogni gara può risultare decisiva. Nella conferenza stampa di vigilia, l'allenatore ex Torino ha toccato diverse tematiche, dalla probabile formazione alle condizioni di Dybala.

Roma-Athletic Bilbao, parla Ivan Juric

Il mister della Roma ha aperto la conferenza stampa illustrando la preparazione in vista del debutto europeo: "La partita come tutte le partite la prepariamo in maniera uguale. Non cambiamo niente. Il concetto è sempre lo stesso. Le emozioni in questo momento non sono prevalenti, penso solo alla partita come si gioca con qualsiasi altra squadra. Per i tifosi spero che con le prestazioni, come quella dell’altro giorno, i tifosi staranno riuscendo a squadra. La squadra deve continuare a fare bene come ha fatto l’altro giorno e sicuramente avremo l’appoggio giusto".

La rifinitura di domani scioglierà le ultime riserve su chi partirà dal primo minuto: "Non abbiamo ancora deciso chi scenderà in campo. Domani abbiamo l'ultimo allenamento per decidere chi giocherà. Sicuramente faremo un po’ di cambi questo sì. Però non abbiamo deciso ancora chi scenderà in campo".

Quali sono le priorità della società? "Non abbiamo affrontato l’argomento con la proprietà. Non abbiamo detto se il campionato è più importante della Champions o viceversa. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare le prestazioni come quella dell’altro giorno. Voglio conoscere bene la rosa e quello che possono dare i giocatori. Preparare partita dopo partita e vedere come vanno le cose. Questo è l’obiettivo di questo momento".

E aggiunge: "Penso solo a vincere domani. Partita dopo partita. Cercare di fare le scelte giuste. Voglio vincere la partita di domani e questo è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo. Non vado oltre".

Le condizioni di Soulé e Dybala

Sulle condizioni di Soulé e sul ruolo che immagina per lui: "Lo vedo più come trequartista. Poi si può allargare e fare anche tutta fascia. Penso che per lui è stato un grande salto. Questa è la mia sensazione un ragazzo molto serio che lavora e avrà le sue occasioni".

Mentre su Paulo Dybala: "Va gestito bene e dobbiamo stare molto attenti con il lavoro dello staff. Spero che possa continuare a stare così per tutta la stagione, ma faremo scelte partita per partita".

Lorenzo Pellegrini, uscito con un piccolo infortunio, con il Bilbao non ci sarà: "Domani non ci sarà, anche nella scorsa partita stava male ma ha voluto giocare ad ogni costo. Io lo vedo sereno nel gruppo, stanno lavorando bene. La partita con l'Udinese ci ha dato tanta fiducia". E sul debutto di Hummels: "Penso manchi poco, mi piace come si è inserito tra i compagni. Sono convinto che manca poco e lo vedremo sul campo".