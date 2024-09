Tris Lazio con la Dinamo Kiev: Dia show, Baroni sorride. Pari United, Porto ko

Show della Lazio ad Amburgo dove i capitolini hanno travolto la Dynamo Kiev col punteggio di 3-0 nell'esordio stagionale di Europa League : le reti sono arrivate tutte nel primo tempo. Apre le danze Dia dopo appena cinque minuti su assist di Pedro: il raddoppio arriva grazie a Dele-Bashiru , lanciato in profondità da Vecino, che poi regala a Dia la palla del tris. Pareggia invece il Manchester United fermato sull'1-1 dal Twente : a ten Hag non basta Eriksen. Cade invece il Porto per 3-2 contro il Bodo/Glimt a causa delle reti di Hauge (doppietta) e a quella di Hogh. All'ex squadra di Conceicao non bastano le firme di Omorodion e Gul.

Galatasaray e Anderlecht ok, pari tra Nizza e Real Sociedad

Esordio ok per il Galatasaray che si sbarazza per 3-1 del Paok grazie anche alla firma di Mauro Icardi. Vince anche l'Anderlecht per 2-1 contro il Ferencvaros mentre terminano in parità con lo stesso risultato di 1-1 sia Nizza-Real Sociedad che Midtjylland-Hoffenheim. Jurasek e Chytil regalano la vittoria allo Slavia Praga contro il Ludogorets mentre alle 18:45 l'Az Alkmaar vince 3-2 contro l'Elfsborg grazie ad una doppietta di van Bommel.