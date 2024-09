Roma, Dovbyk non basta: è 1-1 all'Olimpico col Bilbao. Goleada Ajax, Tottenham ok

Nel giorno dell'esordio di Ivan Juric in Europa League, la Roma non va oltre il pari interno contro l'Athletic Bilbao: la gara è terminata col punteggio di 1-1. Giallorossi in vantaggio al 32° del primo tempo grazie alla rete di Dovbyk su assist perfetto di Angelino. Nella ripresa entrano Nico Williams e Ander Herrera e la gara cambia: i baschi cercano in più occasioni la rete del pari che arriva su azione da calcio d'angolo grazie a Paredes. Goleada dell'Ajax al Besiktas di Immobile: la gara termina 4-0 grazie alla doppietta di Godts e alle firme di Fits-Jim e Taylor. Vince anche il Lione per 2-0 contro l'Olympiakos grazie alle reti di Cherki e Benrahma. Chiude la prima giornata di Europa League la vittoria del Tottenham per 3-0 contro il Qarabag: Spurs in inferiorità numerica già dall'ottavo minuto a causa del rosso estratto a Dragusin, poi arrivano le reti di Johnson, Sarr e Solanke.