Espulso dopo sette minuti, l'Europa di Dragusin inizia male: ecco perché

Inizia come peggio non poteva l' Europa League di Radu Dragusin . Il difensore rumeno aveva avuto infatti l'occasione da parte di Postecoglou di partire da titolare nella sfida casalinga contro il Qarabag . Una chance che è durata però solo sette minuti, visto che l'ex Juventus e Genoa è stato espulso per un fallo da ultimo uomo. Un episodio che non ha comunque condizionato il Tottenham , in grado di imporsi con un netto 3-0.

Tottenham, incubo Dragusin: espulso dopo sette minuti

L'espulsione nasce da un errore di Dragusin che, sulla pressione avversaria, decide di lasciar scorrere il pallone. Un gesto che permette a Juninho, attaccante del Qarabag, di attaccarlo in velocità e rubargli il pallone. A quel punto, con il brasiliano lanciato tutto solo a rete, l'ex Juve e Genoa commette un chiaro fallo da ultimo uomo che gli costa il cartellino rosso. Per sua fortuna non ha comunque compromesso il risultato, con gli Spurs che hanno vinto per 3-0 con le reti di Johnson, Sarr e Solanke anche in inferiorità numerica.

Tottenham, Postecoglou: "Espulsione Dragusin? Eravamo passivi"

L'allenatore australiano ha comunque difeso il suo giocatore nella conferenza post partita: "Non gli ho detto nulla di particolare. Quello che è successo in quella fase è stata solo una conseguenza del nostro difficile inizio di partita. Eravamo troppo passivi e il nostro gioco non funzionava. Non so se sia stato perché la partita è iniziata più tardi del dovuto, ma questa non è una scusa. Fondamentalmente ci siamo sparati a una gamba e Dragusin ne ha pagato il prezzo. Dovevamo approcciare meglio la sfida per renderla più facile. La reazione dopo quella fase è stata meravigliosa, assolutamente, ma sono comunque deluso".