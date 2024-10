Diretta Lazio-Nizza ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Guai a farsi contagiare dal troppo entusiasmo, proprio ora che la Lazio ha conquistato una certa credibilità. Non confermarsi, specialmente in campo europeo, riporterebbe tutto al punto di partenza. È la prima volta che Marco Baroni deve gestire una situazione del genere da quando è arrivato a Roma: accolto dallo scetticismo generale, finalmente ha portato tutti dalla sua parte. Adesso però vuole centrare la seconda vittoria consecutiva in Europa League, una serie positiva che alla Lazio manca da sette anni: stasera ospita il Nizza, sarebbe il terzo successo di fila se consideriamo anche quello di domenica in campionato contro il Torino.

Deriva da lì l’euforia che Baroni avverte nell’aria, piacevole, ma al tempo stesso pericolosa se assunta coi dosaggi sbagliati: "L’entusiasmo è uno degli aspetti più importanti - ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia. La gioia di venire al campo è al tempo stesso fondamentale. Ma voglio equilibrio, a me piace sentire il “dolore” quando arriva la sconfitta, mi piace anche trasmetterlo ai giocatori perché questo può aiutare a dare poi il massimo. Allo stesso modo dobbiamo gestire il momento quando arrivano i risultati. Ma si parte sempre dalle prestazioni per raggiungere gli obiettivi".