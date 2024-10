Diretta Elfsborg-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BORAS (Svezia) - La Roma di Ivan Juric fa visita all'Elfsborg alla ricerca del primo successo in Europa League e anche per allontanare le critiche ricevute negli ultimi giorni. Lo stesso capitano Lorenzo Pellegrini ha parlato del momento giallorosso: "Ora si va avanti perché la Roma è più importante di tutto e stiamo stati fortunati a trovare ancora prima di un professionista un uomo, che ha capito la tristezza del momento trasformandola in voglia di fare bene. Il giorno in cui Juric è arrivato era un momento di tristezza, la squadra non voleva e lui è stato eccezionale nel trasformare la tristezza in voglia di cambiare le cose - aggiunge - L'importante è giocare bene per far cambiare idea a chi ti fischia. Spero che questa situazione sia legata alle prestazioni, perché per il resto non ho nulla da rimproverarmi. Spero migliorino le prestazioni e i risultati, ovviamente". Se lo augura anche Ivan Juric: "Ci sono grandi difficoltà del match, campo sintetico, varie cose, non possiamo abbassare il livello. Si può fare anche risultato negativo ma la voglia deve essere massima. Si lavora forte, con sorriso, otteniamo buoni risultati ma domani è una grandissima occasione per rafforzare il gruppo e il pensiero di essere forti. Non vorrei vedere alcun tipo di sottovalutazione. Con queste due gare abbiamo recuperato terreno, ora Monza sarà fondamentale per chiudere questo ciclo di gare ma vogliamo fare bene anche in Europa. L'obiettivo è utilizzare quanta più rosa possibile per essere sempre freschi, dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Qualcosa cambierò, non troppo ma qualcosa sì".