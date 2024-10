La Lazio di Castellanos travolge il Nizza sotto la pioggia, Tottenham ok

Vincono Tottenham e Anderlecht

A punteggio pieno nella classifica di Europa League anche Tottenham e Anderlecht. Gli Spurs vincono 2-1 in casa del Ferencvaros grazie alle reti di Sarr e Johnson mentre la formazione belga è riuscita vincere in rimonta sul campo della Real Sociedad con i gol di Vazquez e Leoni. Vincono anche Hoffenheim (2-0 alla Dinamo Kiev), Olympiakos (3-0 al Braga), Malmo (2-1 sul campo del Qarabag) e Midtjylland (2-0 in casa del Maccabi Tel Aviv). Finisce in parità (1-1), invece, la partita a Praga tra lo Slavia e l'Ajax dell'italiano Farioli. Pari anche in RFS-Galatasaray (2-2): i turchi, senza Osimhen, vanno avanti di due gol (a segno Mertens) ma si fanno recuperare.