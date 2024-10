Roma, crollo in casa Elfsborg. Porto-United show: i risultati in Europa League

La Roma cade clamorosamente in casa dell' Elfsborg perdendo per 1-0 : alla compagine svedese basta un rigore trasformato da Baidoo al 44° del primo tempo assegnato per un fallo di mano di Baldanzi. Nella ripresa Juric prova a cercare il pareggio inserendo Pellegrini , Dybala e Dovbyk ma l'unica da segnalare è un incrocio dei pali colto dal capitano giallorosso. Pari show tra Porto e Manchester United : Red Devils avanti con Rashford e Hojlund e rimontati dalla doppietta di Omorodion e dalla rete di Pepe. Il pari della formazione di ten Hag arriva nel finale grazie a Maguire. Show del Lione che cala il poker in casa del Glasgow Rangers grazie alle doppiette di Fofana e Lacazette.

Besiktas ko, Immobile sbaglia un rigore

Perde ancora il Besiktas di Ciro Immobile e lo fa in casa contro l'Eintrach di Francoforte per 3-1. Pareggia il Fenerbahce di Mourinho in casa del Twente per 1-1 mentre passa l'Athletic Bilbao per 2-0 contro l'Az Alkmaar. Vince ancora la Steaua Bucarest in casa del Paok per 1-0 mentre terminano in parità a reti inviolate Viktoria Plzen-Ludogorets e Union SG-Bodo/Glimt.