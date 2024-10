Juric a sorpresa dopo il ko Roma: "Passi avanti e cose positive. Soulé..."

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la brutta sconfitta della Roma in casa dell'Elfsborg per 1-0, arrivata a causa del rigore trasformato da Baidoo. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Ci sono tante cose positive, la squadra ha mosso bene la palla. Io ho visto tante occasioni, tanto gioco. Sicuramente c'è da migliorare nelle ripartenze, non siamo riusciti a fare gol e lo accettiamo, ma non ho visto una prestazione negativa né confusione". Juric ha poi continuato: "Non siamo abbastanza aggressivi per bloccare sulle preventive anche in superiorità numerica. E' un aspetto da migliorare, ma poi ce ne sono stati tanti altri positivi. Abbiamo fatto tante cose buone per arrivare sulla trequarti avversaria, ma poi lì devi alzare il livello. Con Dovbyk e Pellegrini abbiamo costruito cose interessanti. Ci sono cose da migliorare, sulle ripartenze concediamo troppo, ma non voglio buttare tutto. Assolutamente".