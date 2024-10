De Ligt, altra notte da horror contro il Porto: "Un incubo assoluto"

Le crtiche

I Red Devils hanno fatto pesanti investimenti nel mercato per rinforzare la difesa spendendo 50 milioni di euro per De Ligt il quale però non sta rendendo come ci si aspettava. Molte le critiche da parte non solo dei tifosi ma anche dagli opinionisti come la leggenda dello United Paul Scholes: "Quando prendi giocatori nuovi ti aspetti che siano molto migliori di quelli che hai già. De Ligt è un upgrade rispetto a Maguire? No, assolutamente no". Hargreaves rincara la dose: "Difensivamente sembravano in grande difficoltà. Lisandro e Matthijs hanno avuto una giornata davvero dura. Il gap è sembrato molto evidente, Omorodion è stato un incubo assoluto per de Ligt". IRed Devils hanno subito 7 gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni (12 il totale), in Europa League hanno raccolto 2 punti (due pareggi in 2 partite) e sono al 21° posto (su 36 squadre), situazione non migliore migliore neanche in Premier League (13° posto).