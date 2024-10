Juric: "Dobbiamo cambiare mentalità, voglio cattiveria. Obiettivo Champions"

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Europa League della Roma contro la Dinamo Kiev di scena allo stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Dobbiamo inserire altri giocatori visti i tanti impegni ravvicinati. Ma domani non sarà un turnover massiccio. Nell'ultima partita abbiamo visto la volontà di tutti, dall'altra parte non abbiamo ancora una mentalità vincente. Solo tre vittorie nelle ultime partite. Qua c'è tutto per lavorare bene, non dobbiamo avere scuse. Bisogna cambiare registro. Da domani e domenica mi aspetto una volontà ancora superiore: serve una cattiveria tale per uscirne. Che clima si respira? La squadra ha fatto tante cose belle e giuste anche a Monza, Elfsborg e Bilbao. Vedo giocatori che sono migliorati molto in tante cose. Non siamo però ciò che deve essere la Roma, cioè una squadra che vince le partite. Dobbiamo cambiare mentalità".

Juric e la scelta dei titolari

"Hermoso è in condizione, mi piace molto in quel ruolo. Alterno lui e Angelino: come quinto preferisco uno che dribbla. E' una scelta tecnica. Hummels e Le Fee titolari? Ci sto pensando seriamente, devo decidere. Abbiamo bisogno di Hummels, dobbiamo decidere quando sarà il momento giusto. Qui ho una situazione perfetta, mi confronto quotidianamente col direttore: potrei attaccarmi alle scuse, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli, dobbiamo cambiare da subito: voglio cattiveria a costo di giocare meno bene. Cambiamo completamente questa mentalità perchè la società vuole andare in Champions. Non sottovalutiamo nulla e non possiamo parlare di turnover, ovviamente l'obiettivo primario è la Champions".

Sulla coppia Cristante-Konè

Prima di concludere la conferenza, Juric ha parlato anche della sua coppia di centrocampisti: "Alcune cose sono buone, altre si possono fare meglio. Abbiamo tanti centrocampisti, proveremo anche altre varianti. Non ci sono posti fissi, soprattutto quando le cose non vanno, possono giocare tutti. Quando giochi partite di un certo tipo con voglia, idee e sacrificio devi ottenere qualcosa. In questo momento siamo in debito, prestazioni superiori ai risultati ma mentalmente non siamo pronti. I giocatori devono avvertire una situazione di totale merda per reagire e ribaltare la situazione. Deve essere una sfida da vincere, devono diventare bestie. Voglio un'altra mentalità".