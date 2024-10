Mourinho punge lo United: "Ora sostengono gli allenatori, c'è stabilità"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fenerbahce e Manchester United , valida per la terza giornata dei gironi di Europa League . Lo Special One si è lasciato andare a delle dichiarazioni non banali, visto che ritroverà per la prima volta la squadra che ha allenato tra il 2016 ed il 2018, conquistando ben tre trofei tra Inghilterra e competizioni internazionali.

Fenerbahce, Mourinho: "Adesso lo United dà fiducia agli allenatori"

L'allenatore portoghese ha risposto così ad una domanda sul suo rapporto con i Red Devils dopo l'addio nel 2018: "Sono andato via mantenendo buoni rapporti con il club e con i tifosi e posso solamente augurare loro il meglio. Se le cose non vanno bene per loro non è una cosa che mi rende particolarmente felice. Ora però non ho tempo per pensare a quello che è successo o non è successo in passato. Sicuramente adesso hanno più fiducia nei loro allenatori e li sostengono stagione dopo stagione. Ciò trasmette stabilità e fiducia, garantendo loro le condizioni necessarie per lavorare al meglio".