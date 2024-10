Diretta Roma-Dinamo Kiev ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Inter, alle ore 18.45 la Roma ospita allo stadio Olimpico la Dinamo Kiev nel terzo turno di Europa League. I giallorossi di Ivan Juric , dopo l'1-1 all'esordio contro l'Athletic Bilbao e il ko per 1-0 in Svezia contro l'Elfsborg, hanno bisogno di centrare il primo successo per smuovere una classifica al momento complicata. Di fronte ci sono gli ucraini di Oleksandr Shovkovskyi che viaggiano su due binari differenti: nel proprio campionato sono imbattuti e guidano la classifica con 25 punti in nove gare, frutto di otto successi e un pareggio, nella coppa europeo, invece, sono ancora fermi a zero dopo le sconfitte rimediate contro Lazio, 3-0 al debutto, e Hoffenheim (2-0).

Roma-Dinamo Kiev: diretta tv e streaming

Roma-Dinamo Kiev, gara valida per il terzo turno di Europa League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.