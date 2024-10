Diretta Twente-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Non c'è due senza tre. O almeno è questa la speranza che in cuor suo coltiva Marco Baroni pronto, dopo i successi europei contro Dinamo Kiev e Nizza, a calare il tris anche al cospetto del Twente per mettere, se non ancora la parola fine, almeno un'ipoteca sul discorso qualificazione alla prossima fase, quella ad eliminazione diretta, senza passare dai playoff. L'ostacolo, stavolta, è rappresentato dagli olandesi del Twente. "C'è da prendere il positivo anche nella sconfitta con la Juve, una squadra che ha dimostrato di essere di spessore e in crescita. Affrontiamo una squadra giovane, che gioca molto bene al calcio. Una partita complicata, serve una motivazione straordinaria per una gara di intensità, corsa, qualità e anche compattezza" ha dichiarato Baroni alla vigilia della partita di Europa League contro il Twente in Olanda.