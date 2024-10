Dovbyk su rigore, Roma di misura: Dinamo Kiev ko. Rugani, buona la prima

La Roma vince per la prima volta in questa nuova edizione dell'Europa League e lo fa in casa contro la Dinamo Kiev grazie al rigore trasformato da Dovbyk al 23° del primo tempo. La squadra di Juric sale così a quota quattro punti in classifica. Vince anche l'Ajax in casa del Qarabag, costretto a chiudere la gara in 9 uomini: decidono le reti di Taylor, Weghorst e Akpom. Buona la prova di Rugani che fa il suo esordio da titolare, sostituito al minuto 59. Vince con fatica la Real Sociedad per 2-1 contro il Maccabi Tel Aviv: decidono le reti di Pacheco e Gomez per i baschi.