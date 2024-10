Juric, il successo Roma e quando gioca Hummels: "Al momento N'Dicka..."

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev in Europa League decisa dal rigore trasformato da Dovbyk. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Oggi ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto e altre meno, ci sono ancora momenti di insicurezza ma penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria gestendo molto bene la partita. L'aggressione è sempre stata ottimale in questo periodo, anche contro l'Inter, manchiamo nel momento in cui rubiamo la palla che non siamo puliti. È lì che dobbiamo lavorare e migliorare".