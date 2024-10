Solito Mourinho, rosso e annuncio: "Andrò via dall'Europa"

Pari e polemiche in Europa League dopo la gara tra Fenerbahce-Manchester United . José Mourinho è stato espulso durante la sfida da ex e, al termine della gara, ha parlato in conferenza e ha polemizzato, al solito, con la decisione del direttore di gara di estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti: "L'arbitro mi ha detto qualcosa di incredibile". Ma non solo. Dalla prestazione dei suoi ragazzi alle mosse del suo collega avversario Ten Hag , sono stati tanti i temi affrontati dove l'ex Inter e Roma ne ha per tutti. C'è spazion anche per un "annuncio-provocazione" sul suo futuro in panchina.

Le parole di Mourinho

Il tecnico della compagine turca parte da un assunto: il Manchester United non ha giocato bene per merito del Fenerbache. "So che i media inglesi diranno: 'Il Manchester United non ha giocato bene, non ha tirato'. Perché? Perché l'avversario era molto bravo. Penso che i miei giocatori meritino questo riconoscimento per la loro prestazione. La mia squadra ha fatto una grande prestazione fin dall’inizio, eravamo la squadra migliore. Onana ha fatto grandi parate".

Poi aggiunge lodando la sua ex squadra: "Abbiamo giocato contro una squadra di livello più alto del nostro. In Premier League c’è più qualità, intensità, ritmo e tutto. I miei ragazzi però hanno giocato una bellissima partita, abbiamo finito con un difensore centrale che giocava da terzino destro e un terzino destro che giocava da terzino sinistro. Dovevamo fare un puzzle pazzesco, ma la nostra prestazione è stata eccezionale e non avrei potuto chiedere di più ai miei giocatori“.

L'allenatore non ha concluso il match in panchina, e il suo commento sul suo cartellino rosso molto duro: "L'arbitro mi ha detto qualcosa di incredibile. Durante la partita, a 100 all'ora, aveva un occhio sulla situazione del rigore... e un occhio sulla panchina e sul mio comportamento. Ecco perché è uno dei migliori arbitri del mondo.

Lo "Special One" lancia una provocazione delle sue: "L’unica cosa che posso dire sul cartellino rosso è che, quando dovrò lasciare il Fenerbahce, andrò in una squadra che non gioca in Europa. Se qualcuno in Inghilterra, un club di medio-bassa classifica mi vorrà tra 2 anni...".