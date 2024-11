Europa League, cori razzisti a Tchaouna: la Uefa sanziona il Twente

Costano caro al Twente i cori di discriminazione a sfondo razziale rivolti all'attaccante Loum Tchaouna nella gara di Europa League vinta dalla Lazio per 2-0 proprio sul campo degli olandesi. La Uefa ha preso una dura posizione nei confronti dell'atteggiamento deplorevole dimostrato da una parte dei tifosi e ha comminato sia una multa sia una parziale chiusura di una parte dello stadio. Situazione di cui aveva parlato anche Baroni alla fine del match: "Credo abbia percepito degli ululati, è un tema che non mi piace esporre perché non è il contesto giusto ma vi do la conferma di questo. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo. Credo che il quarto uomo ha capito che ho preferito togliere lui e non Pedro perché in quel momento non aveva più le condizioni mentali per stare in campo".