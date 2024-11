Diretta Royale Union-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La sconfitta contro l'Hellas Verona deve rappresentare il passato per la Roma, che, dopo il successo contro la Dinamo Kiev, proverà a trovare continuità almeno in Europa League. Ivan Juric, nonostante i recenti risultati, è ancora sulla panchina della Roma ma sembra ovvio che sia ancora sotto esame e che la sua permanenza sia legata, per forza di cose, a quanto di buono riuscirà a fare da qui in avanti. "Dobbiamo vincere perchè ne abbiamo bisogno per il morale, ma vedendo la partita di Verona perdere è stato ingiusto. Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, ma a volte gli episodi determinano. I ragazzi devono metterci ancora più cattiveria agonistica e credere in quello che fanno" ha detto Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro i belgi dell'Union Saint Gilloise.