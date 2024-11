Diretta Lazio-Porto ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

E' una Lazio che vuole continuare a stupire quella che si appresta ad affrontare il Porto nel quarto di turno di Europa League. La terza vittoria consecutiva in campionato ha portato i biancocelesti nelle zone alte della classifica ma, adesso, c'è da consolidare il primato nel maxi girone europeo, dove una vittoria permetterebbe di fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione diretta alla fase finale della competizione. "Noi cerchiamo di mettere in campo la formazione che sta meglio, visto anche il dispendio di energie delle ultime gare. Per noi è una partita importante, difficile, bellissima perchè affrontiamo un avversario di grandissimo livello internazionale. È un test che dobbiamo affrontare con una prestazione di alto livello, necessaria ad affrontare una gara così" ha detto Marco Baroni parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto in Europa League.