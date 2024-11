La Roma non va, Juric mortifica Hummels: da finalista Champions a fantasma

La Roma non va oltre il pari in casa dell'Union Saint Gilloise nella quarta giornata di Europa League. Alla squadra di Juric non basta la rete del vantaggio firmata da Mancini al minuto 62 su assist di Pellegrini per poi essere raggiunta da Mac Allister al 77°. In classifica i giallorossi salgono così a quota 5 punti in compagnia, momentaneamente, del Fenerbahce di Mourinho. Ancora fuori Hummels che, per l'ennesima volta, non è stato impiegato dal tecnico croato che nel pre-gara aveva dichiarato: "Hummels in panchina è una scelta tecnica. Penso sempre di mettere in campo la squadra che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento di fare così. Se è una bocciatura definitiva? No, è una scelta tecnica per questa sera".