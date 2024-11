Chi ferma la Lazio? Pedro decisivo, all’Olimpico cade anche il Porto

La Lazio vince ancora e torna al comando della classifica di Europa League. All'Olimpico, Baroni supera il Porto grazie alla rete di Pedro al 2' minuto di recupero. Un successo che consente ai biancocelesti di fare il pieno di punti in Europa, aggiudicandosi anche la 4ª giornata del torneo. Il prossimo impegno europeo vedrà Zaccagni e compagni ospitare il Ludogorets nell'incontro in programma il 28 novembre. Prima però, gli impegni di campionato contro Monza e Bologna.

Il racconto della partita

Parte bene la Lazio, che si rende subito pericolosa con diverse incursioni. All'8' minuto, Castellanos sblocca le marcature, ma il gol viene annullato per offside. I padroni di casa continuano le manovre offensive e al 21' ci riprova con Vecino, che dopo una cavalcata verso l'area di Diogo Costa calcia di poco a lato. Il Porto cresce e partecipa alla divisione del possesso palla. Alla mezz'ora, gli ospiti sfiorano il vantaggio con Vieira, che calciando in area di sinistro indovina una velenosissima traiettoria che spiazza Mandas: il pallone però colpisce il palo interno e salva la Lazio per pochi centimetri. La formazione ospite spaventa ancora i biancocelesti sul calcio piazzato battuto dal centrocampista portoghese: Djalò raggiunge la sfera ma calcia male e non trova la porta. Allo scadere del primo tempo, Romagnoli trova il gol del vantaggio con un colpo di testa vincente sugli sviluppi dell'ultimo corner prima del duplice fischio. Nella ripresa calano i ritmi su entrambi i fronti, ma alla mezz'ora Eustaquio pareggia i conti trasformando un rigore in movimento su assit di Galeno. Non passa molto che la Lazio sfiora il doppio vantaggio con Vecino, che colpisce alto di testa da sottorete. Nel finale, entrambe le squadre provano a portare a casa la vittoria, ma a deciderla è Pedro al 2' minuto di recupero: lo spagnolo riceve l'assist di Isaksen e fa esplodere l'Olimpico. Al triplice fischio è 2-1.

Baroni: "Mai pensato di accontentarmi del pari"

Al termine della gara, Marco Baroni è intervenuto per fare il punto sulla prestazione che è valsa la leadership della classifica e un'ipoteca sulla qualficazione al turno successivo. Lodi anche per i subentrati, tra cui il difensore di proprietà della Juve Luca Pellegrini: "Siamo contenti, c'è entusiasmo e vogliamo alimentarlo con prestazioni importanti. La squadra ha fatto bene contro un avversario forte. Il merito è dei ragazzi che ci hanno creduto, anche chi è entrato dalla panchina come Luca Pellegrini. È questo l'atteggiamento che mi piace. In partite così ravvicinate la testa viene prima delle gambe. Accontentarsi del pareggio? Mai dato questo segnale. Sapevo che dovevamo crescere fino in fondo. Dobbiamo sempre fare un passo avanti e non indietro. Sono contento ma dobbiamo recuperare per i prossimi impegni.

Pedro? Può fare i 90 minuti. Sta bene e che c'è fiducia intorno a lui. Quando ti alleni forte nel calcio l'età non conta. Ha fatto un ritiro meraviglioso e ha dato da subito segnali forti. Noi viviamo di sfide. In queste gare conta molto come ci sei arrivato. La vittoria se la meritano i ragazzi proprio per il lavoro che stanno facendo Abbiamo sempre fatto bene, anche quando non abbiamo vinto. Questa sera la squadra ha compreso tutti i momenti della partita, è una vittoria meritata. Il gol del vantaggio? Le palle inattive sono un aspetto importante, soprattutto contro squadre chiuse che stanno basse. È una risorsa su si deve sempre lavorare. I ragazzi sanno bene che possono essere utili a sbloccare partite complicate", ha concluso il tecnico.

Ok Manchester United. Manita Ajax

Bene il Manchester United, che sotto la guida di Van Nistelrooij supera il Paok Salonicco grazie alla doppietta di Diallo. Il tecnico olandese cederà la panchina dei Red Devils Ruben Amorim, il cui arrivo allo United è previsto per l'11 novembre. Il prossimo impegno europeo, vedrà il nuovo tecnico ospitare il Bodo Glimt. Vince anche l'Ajax, che ad Amsterdam travolge Maccabi Tel Aviv per 5-0. Gli uomini di Farioli si impongono grazie alle reti di Traoré, Taylor, Godts, Brobbey e Fitz-Jim. Rugani e compagni - l'ex bianconero è partito titolare anche in questa occasione - saranno ospiti della Real Sociedad nella prossima giornata di Europa League.

Mourinho ko. Male anche la Real Sociedad

Gli altri incontri di giornata hanno visto vincere anche Az Alkmaar e Ferencvaros, che superano rispettivamente il Fenerbahce di Mourinho (3-1) e Dinamo Kiev (4-0). Cade invece la Real Sociedad, uscita sconfitta dal campo del Viktoria Plzen (2-1). Terminano in parità le sfide tra Rigas e Anderlecht (1-1) e Hoffenheim e Lione (2-2).