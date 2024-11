Baroni e la Lazio: "Non succede nulla per caso. Zaccagni? Da valutare"

"Dele-Bashiru ha tanta energia, può giocare a tutto campo perché ha forza fisica. Sta crescendo e sarà importante per noi. Dobbiamo valutare lui e altri giocatori, ma se sta bene giocherà. Non contemplo il pensiero che una mia squadra possa sottovalutare un avversario. Giochiamo in Europa League, abbiamo in casa la gara più importante finora: non vedo perché ciò possa accadere. Dovremo passare da una grandissima prestazione". Lo ha detto Marco Baroni , in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League della Lazio contro il Ludogorets . "Noslin domani potrebbe partire in posizione centrale. Lui tende ad accentrarsi perché è vicino alla porta. A me non piacciono gli esterni coi piedi sulla linea: devono stare in campo e vicino alla porta. Devo valutare Zaccagni dopo la contusione ma anche Romagnoli e Dele-Bashiru" ha aggiunto il tecnico biancoceleste .

Le parole di Baroni in conferenza

Baroni ha poi spiegato: "Nel calcio non esiste l'io, ma il noi. Domani è una grande occasione per noi, ci possiamo avvicinare a un risultato importante. Ci occorre una grande prestazione, loro sono una squadra complicata. Dovremo stare dentro la prestazione. Noi abbiamo una mentalità forte in Italia. Spesso molte squadre vincono e arrivano in fondo. Penso sia bellissimo giocare in Europa e questa è una grande opportunità per crescere, che ritrovi in campionato. Lo dovremo fare per noi e per i tifosi. In questo momento ci sono belle risposte da parte della Lazio e anche delle altre italiane". Infine, il tecnico della Lazio ha parlato della gestione della squadra e dell'occasione, in un club come quello biancoceleste, per la sua carriera da allenatore: "Nella vita non succede nulla per caso, ma arrivano perché ci credi. Questa è la squadra più forte che ho mai allenato: ci sono ancora dei margini importanti. Riguardo agli impegni, qui ho tanti giocatori bravi che devono andare in campo. Io li vedo allenarsi e mi dispiace lasciarne tanti fuori. Questa competizione mi permette di dare loro l'opportunità di giocare che non sempre hanno".