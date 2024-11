Roma, Ranieri si affida a Dybala: "Gli ho chiesto solo una cosa"

"Non sarà una partita facile e lo sappiamo. Il Tottenham ha vinto 13 partite delle ultime 15 in Europa. Se vediamo le ultime partite che hanno giocato, hanno vinto due volte con il City". Così Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della trasferta di Londra, che vedrà la Roma scendere in campo contro il Tottenham nell'incontro valido per la 5ª giornata di Europa League. I giallorossi, che il 14 novembre sono passati sotto la guida dell'ex tecnico del Cagliari per sostituire l'esonerato Ivan Juric, sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Napoli al Maradona (1-0). In Europa invece, Dybala e compagni si presentano alla sfida contro la formazione di Ange Postecoglou con 5 punti in classifica. La giornata precedente, la Roma non è andata oltre l'1-1 sul campo dell'Union St. Gilloise, mentre il prossimo impegno europeo ospiterà il Braga nell'incontro in programma il 12 dicembre: prima però, le sfide di campionato contro Atalanta e Lecce.