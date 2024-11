Diretta Lazio-Ludogorets ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

E' una Lazio chiamata a superare se stessa, quella che si appresta a scendere in campo nel match di Europa League contro il Lodogorets. La squadra di Marco Baroni va infatti a caccia del quinto successo consecutivo nella competizione, traguardo mai raggiunto nella storia del club capitolino. Inoltre, con una vittoria, i biancocelesti metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione diretta alla fase finale, evitando i, sempre pericolosi, play off. L'imperativo è vincere, ma il tecnico biancoceleste ha invitato i suoi giocatori a non abbassare la guardia contro i bulgari: "Affrontiamo la partita più importante di tutte quelle che abbiamo giocato. Possiamo farlo in casa, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra di tutto rispetto. Noi dobbiamo passare da una grandissima prestazione; lo possiamo e lo dobbiamo fare".