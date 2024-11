Diretta Tottenham-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Reduce dalla sconfitte del Maradona contro il Napoli in campionato, la terza consecutiva e la quinta nelle ultime sei, la Roma cerca il riscatto alle ore 21 nella sfida contro il Tottenham a Londra valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Esordio europeo per Claudio Ranieri, chiamato a raddrizzare la situazione dopo un avvio col freno a mano tirato. Sotto la gestione Ivan Juric, tecnico che aveva preso il posto dell'esonerato Daniele De Rossi, i capitolini hanno racimolato cinque punti, frutto dei pareggi per 1-1 contro Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise e del successo contro la Dinamo Kiev firmato Dovbyk, mentre completa il quadro il ko in Svezia contro l'Elfsborg. Dopo la trasferta londinese, il calendario europeo giallorosso prevede le sfide contro Braga ed Eintracht Francoforte in casa, con in mezzo la trasferta in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Gli Spurs di Ange Postecoclou, invece, reduci dal successo per 4-0 in Premier League all'Etihad contro il Manchester City di Pep Guardiola, hanno nove punti: dopo aver superato Qarabag (3-0), Ferencvaros (2-1) e AZ Almaar (1-0), nell'ultimo turno è arrivato il ko in casa del Galatasaray, con l'ex Napoli Victor Osimhen grande protagonista della gara con una doppietta. Dopo la sfida ai giallorossi, il Tottenham affronterà Glasgow Rangers, Hoffenheim ed Elfsborg.