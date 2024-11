Lazio fermata da Var e traversa: il Ludogorets si salva all'Olimpico

Rallenta la corsa della Lazio in Europa League. Dopo 4 vittorie consecutive - l’ultima sul Porto - la formazione di Baroni non va oltre il pareggio a reti inviolate nella sfida interna contro il Ludogorets. Un risultato che espone i biancocelesti a rischio sorpasso in vetta, con la classifica che riporta ora 13 punti. Il prossimo impegno europeo, vedrà Pedro e compagni affrontare l' Ajax di Farioli e Rugani alla Johan Cruijff Arena nell'incontro in programma il 12 dicembre. Sfida che sarà preceduta dal doppio impegno con il Napoli in campionato e Coppa Italia, e seguita dalla sfida interna contro l'Inter.

Il racconto della partita

Avvio di gara condizionato da una lunga fase di studio tra le due squadre, con il Ludogorets che gioca basso e aspetta lo spazio per ripartire. La prima occasione per la Lazio si presenta al 37' con Dia, che riceve palla in area e chiama in causa Bonmann che respinge. Pochi minuti dopo, è ancora l'ex Salernitana a rendersi pericoloso piombando su pallone vagante intercettato però dal portiere ospite. Al duplice fischio, il parziale resta invariato. Nella ripresa, i biancocelesti reclamano un calcio di rigore per un intervento di Marcus su Isaksen. L'arbitro rivede l'episodio al Var ma non rileva nessuna irregolarità. All'85', Guendouzi calcia dalla distanza e spacca la traversa. I padroni di casa procedono con l'assalto alla porta di Bonmann. Castellanos ci prova dalla distanza ma manca di poco lo specchio della porta. Al triplice fischio le marcature restano inviolate.

Le altre partite

Quarta vittoria consecutiva per l'Atletico Bilbao, che supera in casa l'Elfsborg per 3-0. Ritrova il successo il Lione, che dopo il pareggio e la sconfitta nelle giornate precedenti, si aggiudica la sfida interna contro il Qarabag con il risultato di 4-1. Vincono anche il Paok Salonicco, uscito vincitore dalla trasferta contro il Rigas per 2-0 e Viktoria Plzen, 2-1 sulla Dinamo Kiev. Cade in casa il Besiktas di Immobile. A Istanbul la spunta il Maccabi Tel Aviv: 3-1 il finale. Non vanno oltre il pareggio invece Porto, 2-2 con l'Anderlecht e Galatasaray, 1-1 con l'Az Alkmaar - gara che ha visto andare a segno l'ex Napoli Osimhen con la "complicità" di Peer Koopmeiners - .