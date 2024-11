Rivalsa Hummels, la Roma riprende il Tottenham! Tris United, Zirkzee out

La Roma tira fuori la prestazione ed esce dal campo del Tottenham con un punto d'oro per il suo cammino in Europa League. I giallorossi vanno subito sotto a causa del rigore trasformato da Son dopo appena quattro minuti di gioco ma riescono a pareggiare con Ndicka al minuto 20. Spurs di nuovo avanti grazie a Johnson al 34° ma la rete del definitivo pari arriva con Hummels al primo minuto di recupero. In classifica la squadra di Ranieri sale così a quota 6 punti. Vince a fatica il Manchester United in casa contro il Bodo/Glimt per 3-2 grazie alla doppietta di Hojlund e alla firma di Garnacho. Da segnalare Zirkzee che non è sceso in campo, sedendo in panchina per tutti e 90 i minuti. Vince la Real Sociedad per 2-0 in casa contro l'Ajax: decisive le reti di Barrenetxea e Kubo.