Allegri allo stadio per la Juve che… fu: “Allenerai da noi il prossimo anno?”

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la presenza a San Siro per Inter-Napoli, Massimiliano Allegri appare come ospite d'eccezione anche al Tottenham Hotspur Stadium di Londra per la sfida di Europa League tra gli Spurs di Postecoglou e la Roma di Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Juventus è in Inghilterra perché sta seguendo un corso di inglese, per aggiornarsi e crescere sotto tutti i punti di vista e per non farsi trovare impreparato in caso di una chiamata dopo l'addio nella finale di Coppa Italia vinta con la Vecchia Signora contro l'Atalanta.