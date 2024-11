Allegri in tribuna, il Tottenham è la Juve, poi chiama Pogba: Londra senza senso

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la presenza a San Siro per Inter-Napoli, Massimiliano Allegri appare come ospite d'eccezione anche al Tottenham Hotspur Stadium di Londra per la sfida di Europa League tra gli Spurs di Postecoglou e la Roma di Claudio Ranieri . L'ex tecnico della Juventus è in Inghilterra perché sta seguendo un corso di inglese, per aggiornarsi e crescere sotto tutti i punti di vista e per non farsi trovare impreparato in caso di una chiamata dopo l'addio nella finale di Coppa Italia vinta con la Vecchia Signora contro l'Atalanta.

Allegri e la risposta sul futuro

Le voci che lo davano come possibile sostituto di TenHag sulla panchina del Manchester United, poi smentite con l'arrivo di Amorim ad Old Trafford, hanno riacceso in Allegri la voglia di tornare ad allenare, magari proprio nel massimo campionato inglese. Non è mancato il siparietto con un tifoso giallorosso che ha chiesto: "Sei qui perché l'anno prossimo allenerai la Roma?", il tecnico livornese ha fatto più volte cenno di no. Così Max, sempre insieme all'ex dirigente bianconero Federico Cherubini, si è goduto la sfida pareggiata da Hummels nel recupero e potendo rivedere in campo i suoi ex giocatori: da Dybala a Kulusevski, fino a Bentancur, Paredes e Soulé. Sui social, intanto, è diventato virale un video nel quale si vede un tifoso che passa il proprio cellulare al tecnico livornese mentre dall'altra parte dello schermo in videochiamata c'è...Paul Pogba. "Oooh Paul", la reazione di Allegri che, con un sorriso smagliante, scherza con il suo ex numero 10.