Amorim, prima gioia United: Hojlund spinge Zirkzee sul mercato

Il Manchester United ha vinto la sua prima partita con Ruben Amorim in panchina. In Europa League, i red devils, hanno superato a Old Trafford il Bodo Glimt faticando un po' nella parte centrale della gara. In vantaggio dopo nemmeno un minuto con Garnacho, gli inglesi, hanno dovuto rimontare per trovare il successo con il risultato di 3-2. Il protagonista dell'incontro è stato Hojlund, l'ex atalanta è partito titolare nella gara di Coppa relegando ancora una volta in panchina Zirkzee. La doppietta del danese ha dato risposte importante alla squadra, ad Amorim e anche al mercato. Nelle scelte del tecnico, infatti, l'olandese sembra essere finito dietro agli altri con la Juve sempre vigile e attenta alla situazione.

Hojlund spinge Zirkzee sul mercato In Premier League contro l'Ispwich nel ruolo di prima punta Amorim ha deciso di puntare su Rashford e soltanto nella ripresa ha inserito Hojlund e Zirkzee. Mentre in Europa l'olandese è rimasto per 90' a osservare i suoi compagni. Il tecnico ha pensato di tenere in campo l'ex Atalanta, soprattutto alla luce della doppietta e dei suoi movimenti, più funzionali al modo di attaccare dello United. Insomma, il messaggio post Ispwich è stato recepito: "Per esempio è successo verso la fine della partita, ci siamo ritrovati con due attaccanti che giravano attorno all'area invece di riempirla" aveva sottolineato Amorim.

Pochi giorni dopo ecco che Hojlund è stato subito decisivo e alla fine della partita, a Tnt Sports, ha svelato anche un paio di accorgimenti dell'intervallo: "Il mister mi ha detto di concentrarmi a correre verso il primo palo, e sul terzo gol ha funzionato. Mi ha detto di non pensare troppo ai giocatori dietro di me e di concentrarmi solo su quello che posso vedere davanti a me". A chiudere, l'attaccante danese, ha voluto paragonare il gioco attuale del Manchester a quello dell'Atalanta: "Ovviamente ci vorrà del tempo per capire al meglio i suoi meccanismi ma già vediamo alcuni schemi. Ora per noi è il momento di costruire. Per quanto mi riguarda, questo sistema mi ricorda come giocavo in un 3-4-3 all'Atalanta. Mi si addice bene".

