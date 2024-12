Baroni: "Contro l'Ajax sarà una gara aperta, non dobbiamo pensare all'Inter"

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Europa League della sua Lazio in casa dell'Ajax. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Questa Lazio è in grado di mettere in difficoltà l'Ajax. Giochiamo contro una squadra che ha fatto la storia, ma sono queste le partite che vogliamo e che ci danno consapevolezza. Incontriamo una squadra che gioca a calcio. Sappiamo che in campo ci sono individualità ma anche un ottimo collettivo. Sarà una bella partita, aperta, perché si incontrano due squadre che giocano a viso aperto. Tutti vogliono giocare una gara del genere, devo essere bravo a gestire questa situazione senza pensare all'Inter, pensiamo solo a domani".