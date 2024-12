Diretta Ajax-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AMSTERDAM (OLANDA) - Dopo le due vittorie sul Napoli, 3-1 all’Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia e 1-0 al Maradona in Serie A, la Lazio vola in Olanda dove alle ore 21 farà visita all'Ajax alla Johan Cruijff Arena per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Partenza super per i biancocelesti di Marco Baroni al momento secondi in classifica con 13 punti, frutto dei successi contro Dinamo Kiev (3-0), Nizza (4-1), Twente (2-0) e Porto (2-1) e del pareggio nell’ultimo turno contro il Ludogorets (0-0). I capitolini, poi, lunedì 16 alle 20.45 ospiteranno l'Inter all'Olimpico nel big match valido per la 16ª giornata di Serie A. I Lancieri di Francesco Farioli, 35enne tecnico nativo di Barga, in provincia di Lucca (Toscana), sono invece a quota 10: battuto il Besiktas all’esordio (4-0), hanno pareggiato in casa dello Slavia Praga (1-1) e superato Qarabag (3-0) e Maccabi Tel Aviv (5-0) prima della sconfitta nell'ultimo turno a San Sebastián contro la Real Sociedad (2-0).