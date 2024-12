Tris Roma al Braga: la cura Ranieri funziona. Zirkzee out e Amorim rimonta

La Roma ritrova il sorriso anche in Europa League dopo aver battuto 4-1 il Lecce in campionato: la squadra giallorossa batte 3-0 il Braga all'Olimpico e sale a 9 punti in classifica, ma oltre alla vittoria sono tante le note positive a disposizione di Claudio Ranieri, che si gode i primi gol stagionali di tre calciatori che per motivi diversi sono stati gli oggetti misteriosi di questi mesi: Lorenzo Pellegrini, Saud Abdulhamid e Mario Hermoso .

La classifica di Europa League

Roma-Braga 3-0

Al capitano romanista - reduce da tre panchine consecutive - bastano undici minuti per finire sul tabellino: Zalewski scatta in posizione regolare e scarica per il centrocampista giallorosso che dal limite dell'area calcia col destro e batte Matheus. Pellegrini sfiora il 2-0 in altre tre occasioni nella prima frazione di gioco: al 15' colpisce la traversa di testa su cross di Mancini, al 30' sfiora il palo su suggerimento di Kone e al 40' impegna Matheus con una gran conclusione da fuori area. L'estremo difensore dei portoghesi salva la porta anche al 41' su un colpo di testa di Ndicka, ma il 2-0 è nell'aria e bisogna aspettare il secondo minuto della ripresa. Kone lavora bene un pallone e serve Saud Abdulhamid che sfonda in area e con un destro secco firma il suo primo gol in maglia giallorossa. A chiudere la partita è l'espulsione del portiere Matheus che al 68', nel tentativo di fermare fuori area Saud Abdulhamid, respinge col braccio il suo tiro. La Roma in 11 contro 10 abbassa un po' il ritmo, ma nel recupero trova il terzo gol con Hermoso, che appoggia in rete dopo la respinta del portiere Hornicek sul tiro precedente di Ndicka. Anche lo spagnolo può essere un'opzione per le prossime due gare europee dei giallorossi, quella esterna contro l'AZ Alkmaar (23 gennaio) e quella interna contro l'Eintracht (30 gennaio).

Vince lo United, pari per il Galatasaray

Il Manchester United vince 2-1 in rimonta sul campo del Viktoria Plzen. Con De Ligt titolare, i Red Devils sono andati sotto per la rete di Vydra ma poi, dopo i cambi di Amorim (tra cui anche l’uscita dal campo di Zirkzee), sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alla doppietta dell’ex Atalanta Hojlund. Con questa vittoria lo United sale a quota 12 punti in classifica. Come il Galatasaray, fermato sul 2-2 sul campo del Malmo con il gol degli svedesi realizzato da Pena nei minuti di recupero. Finiscono in pareggio anche Hoffenheim-Steaua Bucarest (0-0), Ludogorets-Alkmaar (2-2) e Olympiakos-Twente (0-0). Successi casalinghi, invece, per il PAOK, che ha travolto 5-0 il Ferencvaros, e per il Royale Union, che ha battuto 2-1 il Nizza.