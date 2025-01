Baroni: "Serve una grande Lazio in Europa. Mercato? Ecco cosa faremo"

Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League contro la Real Sociedad di scena giovedì 23 gennaio alle ore 21 allo stadio Olimpico. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Queste sono gare meravigliose contro un avversario forte e con tanta personalità. Non a caso è la seconda miglior difesa dei top cinque campionati europei, questo ci racconta la difficoltà della partita. Dobbiamo affrontarla come se non ci fosse un domani, giochiamo sempre per vincere perché questo è il nostro DNA. Sappiamo le difficoltà che ci saranno e per questo servirà una grande Lazio. Dietro siamo corti ma ho massima fiducia nella squadra. Abbiamo all'interno le soluzioni per sopperire, ma quella di domani è una partita troppo importante. Veniamo da una bella prestazione a Verona, non dobbiamo fare calcoli. Quando ho detto che dobbiamo giocarla come se non ci fosse un domani intendo proprio che dobbiamo giocare gara dopo gara. Per noi è un passaggio importante perché ci garantirebbe il passaggio agli ottavi".