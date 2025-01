Ranieri: "Dybala-Pellegrini insieme, perché no? Pisilli una forza della natura"

ALKMAAR (Paesi Bassi) - "L'importanza della sfida? Conta al di là della partita, ogni squadra vuole vincere, stimo l’AZ, è una squadra che gioca, va in avanti, sono fiducioso per la partita che faremo perché la squadra sta bene". Inizia così la conferenza stampa del tecnico della Roma Claudio Ranieri in vista della trasferta di Europa League ad Alkmaar: "È una partita importante, tutti vogliono giocare in Europa e noi ci giochiamo e vogliamo continuare a giocarci. Domani giochiamo contro un avversario difficile e faremo di tutto per giocare al meglio. Se me la sento di promettere qualcosa in più? Conosciamo Roma, meglio promettere lavoro e sacrificio che promettere qualcosa di grande e poi non riuscire a mantenere. Perché promettere qualcosa che è un incognito. Domani giochiamo contro una delle squadre più giovani in Europa e che giocano in avanti come piace a me. Domani sarà un ottimo banco di prova. Cosa dice a una squadra che non riesce a trovare la vittoria in trasferta? Che andiamo ad affrontare una squadra che sono più di due mesi che non perde. Io penso alla prima partita e poi alla seconda. Ci aspettano due belle partite una in Europa e una in campionato. Pensiamo alla prima".