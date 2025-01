Super Lazio: prima e subito agli ottavi! United, successo in extremis

La Lazio è sempre più prima. Gli uomini di Marco Baroni si aggiudicano la gara interna contro la Real Sociedad di Imanol Alguacil , valida per la 7ª e penultima giornata di Europa League. All'Olimpico, i biancocelesti si impongono con il finale di 3-1 firmato Gila (4'), Zaccagni (32') e Castellanos (34'): a segno per gli ospiti Barrenechea (81'). Un risultato che vale 19 punti e la quasi certezza di chiudere la fase a girone unico in testa alla classifica : la differenza reti con l'Eintracht 2º riporta uno scarto pari a 7. Per chiudere da capolista, sarà sufficiente raccogliere anche solo 1 punto nella trasferta di Braga in programma il 30 gennaio alle ore 21. Prima però, il calendario prevede la sfida interna con la Fiorentina di domenica 26.

Il racconto della partita

Parte forte la Lazio, che al 4’ minuto sblocca le marcature con Gila. Lo spagnolo intercetta la palla in area e batte Ramiro. La Real Sociedad si affaccia allora sull’area avversaria senza però impensierire Mandas. I biancocelesti riprendono il possesso palla e vanno vicini al raddoppio con Dia, il cui tiro viene respinto da un grande intervento del portiere ospite. Non passa molto che i padroni di casa sfiorano il 2-0 con il colpo di testa di Castellanos respinto sulla linea e poi calciato sul palo da Gila. Al 22’, Stulic spaventa l’Olimpico con un tiro che si infrange sul legno. Al 29', gli uomini di Alguacil restano in 10 per la doppia ammonizione di Munoz. La formazione di Baroni allora ne approfitta e si porta sopra di 2 gol con Zaccagni che al 32' trasforma un rigore in movimento. Pochi minuti dopo, Castellanos raccoglie di testa l'assist di Tavares e cala il tris. Nella ripresa, gli spagnoli si calano in trincea senza alcuna intenzione di rientrare in partita (uno dei più tenaci e inspiegabili catenacci nella storia del torneo). Al 75', gli 11 di Baroni sfondano in area e spaccano la traversa con Pedro. Nel finale, la Lazio abbassa la guardia e la Sociedad va a segno con Barrenechea. Il gol però non cambia la direzione del match: 3-1 il finale.

Ok United, cade ancora l'Ajax

Ritrova il sorriso il Manchester United, che all'Old Trafford centra il 4º successo consecutivo in Europa e riscatta in parte il desolante ko interno con il Brighton in campionato. I Red Devils si aggiudicano la sfida con i Rangers grazie all'autorete di Butland (52'). Poi nel finale gli ospiti pareggiano i conti con Dessers, ma al 92' Bruno Fernandes evita l'ennesima figuraccia. Gli uomini di Amorim salgono dunque al 4º posto con 15 punti. Cade ancora invece l'Ajax di Rugani, già reduce dalla sconfitta con la Lazio. I lancieri perdono per 1-0 e restano fermi a quota 10 punti che valgono la 16ª posizione. Questi invece gli altri risultati della giornata: Union Saint-Gilloise-Braga 2-1, Elfsborg-Nizza 1-0, Ludogorets-Midtjylland 0-2, Eintrach-Ferencvaros 2-0 (i tedeschi saranno ospiti della Roma, uscita sconfitta dalla sfida con l'Az Alkmaar, l'ultima giornata in programma il 30 gennaio), Paok Salonicco-Slavia Praga 2-0.