Ranieri inconsolabile: "Roma, errori incredibili. È roba da non credere"

"Abbiamo tenuto in mano la partita ma l'hanno vinta loro. Prendere gol su fallo laterale è una roba da non credere". Sono le parole di Claudio Ranieri , intervenuto al termine della sfida esterna contro l'Az Alkmaar valida per la 7ª giornata di Europa League, che ha visto la Roma uscire sconfitta con il risultato di 1-0 ( Parrott , 80'). La classifica resta dunque ferma a 9 punti, che escludono la possibilità di accedere alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. L'ultima appuntamento della fase a girone unico, i giallorossi ospiteranno Eintracht nell'incontro in programma il 30 gennaio - sfida preceduta dalla trasferta di Udine - quando Dybala e compagni saranno chiamati a fare punteggio pieno per non porre fine al cammino in Europa.

Ranieri: "Facciamo errori incredibili"

"Purtroppo succede e non deve succedere. Facciamo degli errori incredibili - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Dispiace perché la prestazione c'è stata, ma non abbiamo raccolto niente. La squadra l’aveva detto alla vigilia, sembrava un messaggio a loro di attenzione che ripartano veloci, non dobbiamo subire le loro transizioni. È un gol con una modalità purtroppo che la Roma ha già vista tante volte, soprattutto in trasferta. Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi, intelligenti, scaltri e facciamo degli errori veramente incredibili. Kone sicuramente doveva essere più propositivo. Gli ho detto di non portare palla perché tanto poi v’attaccano subito in due, tre, possono far fallo, l’arbitro non può fischiare".