Beffa Roma: ko e addio ottavi diretti. Pari Mourinho, tris Tottenham

Seconda sconfitta stagionale della Roma in Europa League: i giallorossi cadono per 1-0 sul campo dell'Az Alkmaar beffati dal gol di Parrott al minuto 80. Gara che ha avuto da offrire ben poco con la squadra di Ranieri che in rarissime occasioni si è resa pericolosa: infatti i tiri nello specchio della porta della Roma sono stati solamente due. In classifica, Dybala e company scivolano (momentaneamente) in 17esima posizione a quota 9 punti, scavalcati anche dagli olandesi che salgono a quota 11. Sfuma così il sogno "ottavi di finale diretti" per i giallorossi, visto che l'ottavo posto (ultimo utile per l'accesso) dista quattro punti con una sola giornata ancora da giocare. Vittoria in trasferta per il Tottenham che espugna per 3-2 il campo dell'Hoffenheim grazie alla doppietta di Son e alla firma di Maddison. Ko pesante per il Porto che cade in casa per 1-0 contro l'Olympiakos: decisiva la firma di El Kaabi. Pareggia invece il Lione sul campo del Fenerbahce di Mourinho per 0-0.