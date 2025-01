Baroni: "La Lazio gioca e si diverte. Zaccagni capitano ma non è l'unico"

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la bella vittoria in Europa League della Lazio contro la Real Sociedad per 3-1 decisa dalle reti di Gila, Zaccagni e Castellanos. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Vorrei che non passasse per normale il percorso che stanno facendo questi ragazzi. Sono orgoglioso di loro. La squadra mi stimola continuamente. Sono contento di allenare questa squadra. C’è ancora tanta strada e tanto lavoro ma so di contare su un gruppo che ha fame e che vuole migliorarsi“. Baroni ha poi aggiunto: “l calcio si gioca con un pallone. Ottenere qualcosa di importante o non ottenerlo passa di lì. Non bisogna mai dare per scontato niente. Il primo deve essere il giocatore a pretendere di più da sé stesso ma non si deve mai mollare perché nel momento in cui penso di avere qualcosa davvero lo puoi perdere“.