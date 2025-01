Diretta Roma-Eintracht ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultima giornata di Europa League. La classifica unica del nuovo formato restituirà gli ultimi verdetti della fase a girone unico, che vede la Roma ospitare l’Eintracht in un incontro che ha la stessa caratura di una finale. Gli uomini di Ranieri sono infatti chiamati a vincere per rimanere agganciata al treno delle 16 squadre che si contenderanno ai playoff la qualificazione agli ottavi di finale. Ad aggravare la posizione dei giallorossi, ora 21esimi con 9 punti, è stata l’amara sconfitta sul campo dell’Az Alkmaar (1-0), che ha comunque conosciuto una prestazione più che buona degli ospiti: la stessa che è poi valsa 3 punti nella trasferta di Udine. Dall’altra parte del campo ci sarà la formazione di Toppmoller, 2ª in classifica alle spalle della Lazio (a sua volta attesa a Braga dove proverà a mettere il sigillo sul 1º posto) e a cui basta 1 solo punto per chiudere il discorso qualificazione. Il calendario di Dybala e compagni ha in programma la sfida successiva contro il Napoli all’Olimpico: a seguire, gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan a San Siro.