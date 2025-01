Diretta Braga-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BRAGA (PORTOGALLO) - Reduce dalla sconfitta dell'Olimpico in campionato contro la Fiorentina (2-1), la Lazio vola in Portogallo dove alle 21 affronta il Braga nell'ultimo turno di Europa League. I biancocelesti di Marco Baroni arrivano all'appuntamento da imbattuti e da primi della classe: i capitolini, a quota 19, hanno tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, Eintracht Francoforte, impegnato all'Olimpico contro la Roma, e Athletic Bilbao, che ospita al San Mamés il Viktoria Plzen, pertanto basta anche un pari per chiudere senza sconfitte e blindare il posto in vetta. In caso di ko, invece, la differenza reti al momento dice: Lazio +13 e tedeschi e baschi +6. A causa dei tanti infortuni, i biancocelesti arrivano il Portogallo infarciti di Primavera. I lusitani di Carvalhal, invece, occupano la 27ª posizione con appena 7 punti e hanno bisogno di vincere e sperare in risultati positivi dagli altri campi per approdare almeno ai playoff.