Baroni: "Roma agli ottavi? Sfideremo chiunque. Mercato? Ben venga qualcuno"

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di misura in Europa League della Lazio contro il Braga decisa dalla firma di Horta . Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Devo ringraziare i ragazzi, abbiamo fatto una partita vera nonostante le difficoltà numeriche. In tanti si sono anche sacrificati fuori ruolo, devo fare loro i complimenti per il percorso fatto. Ora testa al campionato e alla Coppa Italia. La Roma come potenziale avversario agli ottavi? D'ora in poi tutte le avversarie saranno di altissimo livello, ora staremo alla finestra, poi ci batteremo al massimo contro qualunque avversario".

Le parole di Baroni

Baroni ha poi parlato dell'impatto negativo col match: "Non sono preoccupato, sicuramente sul gol abbiamo sbagliato, abbiamo preso un'infilata sull'esterno da evitare. Bisogna andare forte in pressione, non concedere quei metri. Lavoriamo per questo, per concedere meno palloni così. Sicuramente è qualcosa da migliorare. Gila? Si è dato da fare, ha cercato la posizione migliore. Sicuramente ci sono mancati i nostri centrocampisti titolari, ma ho visto tanta voglia di recuperare da parte di tutti e quindi sono contento. Essersi battuti così fino alla fine per me è una grande soddisfazione, perché io avevo puntato molto sul non sottovalutare l'impegno. Pedro non finirà mai di stupirmi, si è adoperato a fare anche il mediano e creare gioco da dietro. Sono tutti aspetti importanti, ora potremo finalmente lavorare un po' di più anche in settimana che vi assicuro ci serve". Infine sul mercato ha chiosato così: "Io faccio il mio compito, la società sa cosa ci serve, ma il mio lavoro è quello di tirar fuori il massimo da questi ragazzi. Se arriverà qualcuno che ci può dare una mano ben venga, ma io sono concentrato solo su chi ho a disposizione ora. Sanno che devono alzare ulteriormente il livello".