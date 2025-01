Roma ai playoff, Lazio prima: rischio derby agli ottavi di Europa League

ROMA - Vince la Roma nell'ultimo turno della fase a girone unico dell'Europa League e stacca il pass per i playoff con il 2-0 ai danni dell'Eintracht Francoforte, sconfitto ma qualificato direttamente agli ottavi. Spavento iniziale per i giallorossi con un super Svilar a salvare sul colpo di testa ravvicinato di Larsson, poi la sfortuna con il palo di Mancini su corner di Dybala. Al 45' la gioia con il cross di Mancini per Angelino che sul secondo palo porta avanti la Roma. Al 70' mette in cassaforte il passaggio ai playoff la rete di Shomurodov su un cambio di gioco perfetto di Soulé. Per Ranieri ci sarà o il Ferencvaros (4-3 all'Az) o il Porto (1-0 al Maccabi Tel Aviv) nello spareggio; in caso di qualificazione possibile derby contro la Lazio o l'Athletic Bilbao.